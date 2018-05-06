ЦСКА одержал победу над «Арсеналом»

ЦСКА разгромил «Арсенал» в чемпионате России по футболу

Московский ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась с счетом 6:0, сообщает ТАСС

Эта победа позволила ЦСКА опередить "Краснодар" и выйти на третье место в турнирной таблице. "Арсенал" располагается на седьмой строчке.

Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига. 29-й тур

ЦСКА (Москва) — "Арсенал" (Тула) — 6:0Голы: 1:0 — Чалов, 2; 2:0 — Муса, 11; 3:0 — Чалов, 21; 4:0 — Головин, 40; 5:0 — Чалов, 43; 6:0 — Муса, 49