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ЦСКА одержал победу над «Арсеналом»
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ЦСКА разгромил «Арсенал» в чемпионате России по футболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась с счетом 6:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей хет-трик оформил Федор Чалов, дубль у Ахмеда Мусы. Еще один мяч забил Александр Головин.
Эта победа позволила ЦСКА опередить "Краснодар" и выйти на третье место в турнирной таблице. "Арсенал" располагается на седьмой строчке.
Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига. 29-й тур
ЦСКА (Москва) — "Арсенал" (Тула) — 6:0Голы: 1:0 — Чалов, 2; 2:0 — Муса, 11; 3:0 — Чалов, 21; 4:0 — Головин, 40; 5:0 — Чалов, 43; 6:0 — Муса, 49
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