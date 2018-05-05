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Футболист «Зенита» назвал причины неудач команды
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Футболист «Зенита» рассказал, кто виноват в неудачах команды 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Ерохин назвал причины неудачного выступления клуба в текущем сезоне. Слова игрока приводит "Чемпионат".
"Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо.
Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили "Арсеналу", иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.
С Александром Кокориным, который выбыл из-за травмы, мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей", — сказал Ерохин.
Матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" — "Зенит" пройдет 5 мая в 16.30 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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