Футболист «Зенита» назвал причины неудач команды

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Ерохин назвал причины неудачного выступления клуба в текущем сезоне. Слова игрока приводит "Чемпионат".
"Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо.
Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили "Арсеналу", иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.
С Александром Кокориным, который выбыл из-за травмы, мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей", — сказал Ерохин.
Матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" — "Зенит" пройдет 5 мая в 16.30 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.