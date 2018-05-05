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УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов
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УЕФА объявил победителя Лиги чемпионов за три недели до финала 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: John Sibley / Reuters
Английский «Ливерпуль», который встретится в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», уже был отмечен победителем турнира на официальном сайте УЕФА. Ошибку быстро устранили модераторы, однако пользователь Twitter @BlueCarefree успел запечатлеть помарку.
«УЕФА уже успел объявить "Ливерпуль" победителем», — подписал снимок экрана @BlueCarefree.
В полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее итальянской «Ромы». Англичане обыграли своего соперника со счетом 7:6 по сумме двух встреч (5:2, 2:4) и прошли в финал турнира.
«Реал» на пути к главному матчу турнира сломил сопротивление мюнхенской «Баварии». Команда французского специалиста Зинедина Зидана во втором матче противостояния сыграли вничью с соперником (2:2). Первая встреча закончилась победой испанцев — 2:1.
Финальный матч состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве 26 мая.
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