УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов

УЕФА объявил победителя Лиги чемпионов за три недели до финала

UEFA declared Liverpool as Winner already 🤔 pic.twitter.com/MCBV82sFyP— Navin (@BlueCarefree) 5 мая 2018 г. Английский «Ливерпуль», который встретится в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» , уже был отмечен победителем турнира на официальном сайте УЕФА. Ошибку быстро устранили модераторы, однако пользователь Twitter @BlueCarefree успел запечатлеть помарку.

«УЕФА уже успел объявить "Ливерпуль" победителем», — подписал снимок экрана @BlueCarefree.

В полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее итальянской «Ромы». Англичане обыграли своего соперника со счетом 7:6 по сумме двух встреч (5:2, 2:4) и прошли в финал турнира.

«Реал» на пути к главному матчу турнира сломил сопротивление мюнхенской «Баварии». Команда французского специалиста Зинедина Зидана во втором матче противостояния сыграли вничью с соперником (2:2). Первая встреча закончилась победой испанцев — 2:1.

Финальный матч состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве 26 мая.