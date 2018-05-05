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Иванович уверен в попадании сборной России в плей-офф чемпионата мира
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Иванович уверен в попадании сборной России в плей-офф чемпионата мира 

Газета.Ru 5 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Защитник "Зенита" и сборной России Бранислав Иванович поделился мнением о предстоящем матче чемпионате мира по футболу. Слова эксперта приводит RT.
"Я уверен, что сборная России сумеет выйти в 1/8 финала. Чемпионат мира — особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа.
Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России. Я верю, что она покажет требуемый результат", — сказал Иванович.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России на групповом этапе встретится с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.
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