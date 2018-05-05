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«Динамо» может начать следующий сезон на «Арене-Химки»
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«Динамо» может начать следующий сезон на «Арене-Химки» 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Динамо" рассматривает возможность продления договора аренды с руководством "Арены Химки" на следующий сезон чемпионата России, сообщает ТАСС.
"Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьёзная возможность подписания контракта на новый сезон с "Ареной Химки". Сейчас идут переговоры", — заявил знакомый с ситуацией источник издания.
Пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" опровергать факт переговоров не стала.
Ранее сообщалось, что в "Динамо" рассчитывают пробиться в еврокубки в следующем сезоне.
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