«Динамо» может начать следующий сезон на «Арене-Химки» 

Московский футбольный клуб "Динамо" рассматривает возможность продления договора аренды с руководством "Арены Химки" на следующий сезон чемпионата России, сообщает ТАСС.
"Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьёзная возможность подписания контракта на новый сезон с "Ареной Химки". Сейчас идут переговоры", — заявил знакомый с ситуацией источник издания.
Пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" опровергать факт переговоров не стала.
Ранее сообщалось, что в "Динамо" рассчитывают пробиться в еврокубки в следующем сезоне.