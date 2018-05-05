Боярский приехал болеть за «Тосно»

Боярский приехал на «Петровский», чтобы поболеть за «Тосно»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА и заявил, что будет болеть за «Тосно». После этого клуб пригласил его на предстоящую игру.