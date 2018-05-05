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Нападающий «Зенита» рассказал о критике Манчини
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Нападающий «Зенита» рассказал о критике Манчини 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Аргентинский форвард "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, за что наставник команды Роберто Манчини критикует футболистов, передает "Советский спорт".
"Это правда, что Роберто Манчини критикует меня за отсутствие голов. У нас ведь серьёзная проблема в реализации моментов. Манчини подчёркивает, что мы должны забивать в каждой голевой ситуации", — заявил он.
Также Ригони отметил, что тренер имеет право на критику игроков.
"Я знаю, что на на пресс-конференциях основными виновниками низкой результативности тренер называл меня и Дриусси. Это мнение Манчини, он имеет на него право", — подытожил форвард.
В текущем сезоне Ригони провел на поле 16 матчей в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что футболист "Зенита" рассказал, кто виноват в неудачах команды.
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