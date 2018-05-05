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Неймар хочет выступать с Роналду
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Неймар хочет выступать с Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет выступать в одной команде с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Как информирует испанское издание Marca, бразилец заинтересован в создании эффектной связки с португальским нападающим.
Игрок не против перейти в мадридский гранд уже ближайшим летом.
На счету Неймара в текущем сезоне 20 матчей, 20 забитых мячей и 16 голевых передач. 33-летний Роналду провел на поле 25 матчей, в которых на его счету 24 гола и восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в расположение "ПСЖ" после травмы.
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