Неймар хочет выступать с Роналду

Как информирует испанское издание Marca, бразилец заинтересован в создании эффектной связки с португальским нападающим.

Игрок не против перейти в мадридский гранд уже ближайшим летом.

На счету Неймара в текущем сезоне 20 матчей, 20 забитых мячей и 16 голевых передач. 33-летний Роналду провел на поле 25 матчей, в которых на его счету 24 гола и восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в расположение "ПСЖ" после травмы.