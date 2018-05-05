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«Динамо» вырвало победу у «Тосно»
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«Динамо» вырвало победу у «Тосно» на выезде 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: fcdynamo.ru
В Тосно состоялся матч 29-го тура чемпионата России — местный одноименный клуб принимал московское «Динамо».
Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Сначала динамовцев вывел вперед Шунич на 56-й минуте, после чего равновесие на 68-й минуте восстановил Мирзов. Победным оказался удар Панченко после паса Ташаева в конце второго тайма.
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на девятое место, набрав уже 37 очков. «Тосно» остается на предпоследней позиции, имея в активе 24 пункта.
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