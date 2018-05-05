Стали известны составы «Локомотива» и «Зенита» на матч в чемпионате России

Матч состоится в Москве на "РЖД Арене" и начнется в 16:30 по московскому времени. Если "железнодорожники" одержат победу, то досрочно оформят чемпионство сезона-2017/18.