Стали известны составы «Локомотива» и «Зенита»

"Локомотив" и "Зенит" огласили стартовые составы на поединок 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан. "Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Матч состоится в Москве на "РЖД Арене" и начнется в 16:30 по московскому времени. Если "железнодорожники" одержат победу, то досрочно оформят чемпионство сезона-2017/18.