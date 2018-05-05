В РФПЛ назвали сумму призовых

Чемпион России по футболу получит 368 млн рублей

Чемпион Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 получит призовые в размере 368 млн рублей, сообщает ТАСС

"Победитель чемпионата получит 368 млн рублей, команда, занявшая второе место, — 316 млн, третье — 290 млн Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, — 263 млн, пятом — 237 млн, шестом — 211 млн", — сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Главным претендентом на чемпионство является московский "Локомотив", который имеет в своем активе 57 очков.