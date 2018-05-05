Определился чемпион России по футболу 

Впервые за 14 лет «Локомотив» выиграл чемпионат России, одержав победу со счётом 1:0 над «Зенитом» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат».
Таким образом команда обеспечила себе победу в турнире. Решающий гол на 87-й минуте матча забил португальский нападающий Антонио Эдер.
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена».
«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. Раньше он брал золото в 2002 и 2004 году. Обеих побед команда добилась под руководством нынешнего главного тренера — Юрия Сёмина.