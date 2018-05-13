Ещё
Зидан не знает, кого ставить на финал Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Реала» Зидан не знает, кого ставить в состав на финал Лиги чемпионов 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: EPA
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры его команды против "Сельты" в чемпионате Испании признался, что не может пока определиться со стартовым составом на финальную игру Лиги чемпионов с "Ливерпулем". "Сливочные" победили клуб из Виго со счетом 6:0, а Гарет Бэйл отметился дублем.
"Стартовый состав на финал? Я пока не готов назвать ни одно имя. Бэйл находится сейчас в прекрасной форме. После матча с "Сельтой" стало очевидно, что мне придется хорошенько подумать над тем, кого выпустить против "Ливерпуля", — приводит слова Зидана "Спорт-экспресс".
Напомним, что финал Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" состоится 26 мая в Киеве.
Вести.Ru: последние новости
Хайо Зеппельт не получит визу в Россию на время чемпионата мира-2018 Футболисты ПАОКа надели маски с лицом Саввиди после победы в Кубке Греции Футбольный тренер Алекс Фергюсон вышел из комы
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия взяла Швейцарию приступом3
Российский вратарь сменил футбольное гражданство3
Российские хоккеисты одолели команду Швейцарии102
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко610
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение