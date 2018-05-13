Зидан не знает, кого ставить на финал Лиги чемпионов

Тренер «Реала» Зидан не знает, кого ставить в состав на финал Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры его команды против "Сельты" в чемпионате Испании признался, что не может пока определиться со стартовым составом на финальную игру Лиги чемпионов с "Ливерпулем". "Сливочные" победили клуб из Виго со счетом 6:0, а Гарет Бэйл отметился дублем. "Стартовый состав на финал? Я пока не готов назвать ни одно имя. Бэйл находится сейчас в прекрасной форме. После матча с "Сельтой" стало очевидно, что мне придется хорошенько подумать над тем, кого выпустить против "Ливерпуля", — приводит слова Зидана "Спорт-экспресс". Напомним, что финал Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" состоится 26 мая в Киеве.