Экс-капитан «Челси» Терри намерен получить тренерскую лицензию

Бывший защитник и капитан лондонского "Челси" Джон Терри сообщил о намерении получить тренерскую лицензию. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мне довелось играть под руководством хороших тренеров. Они многому меня научили. Я перенял от них то, что стоит делать, а что нет. Тренерское ремесло — это то, чего я хочу.

Летом я получу лицензию А и буду готов тренировать. Вне зависимости от того, решу ли я завершить карьеру или нет, я буду готов начать тренировать", — цитирует Терии Daily Mail.