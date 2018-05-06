Терри намерен получить тренерскую лицензию

Бывший защитник и капитан лондонского "Челси" Джон Терри сообщил о намерении получить тренерскую лицензию. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мне довелось играть под руководством хороших тренеров. Они многому меня научили. Я перенял от них то, что стоит делать, а что нет. Тренерское ремесло — это то, чего я хочу.
Летом я получу лицензию А и буду готов тренировать. Вне зависимости от того, решу ли я завершить карьеру или нет, я буду готов начать тренировать", — цитирует Терии Daily Mail.
Ранее руководство шотландского клуба "Рейнджерс" официально объявило о назначении бывшего игрока английского "Ливерпуля" Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды.