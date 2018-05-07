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Денисов: в чемпионстве «Локомотива» моя правда
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Игорь Денисов: в чемпионстве «Локомотива» моя футбольная правда 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, какая из четырёх побед в чемпионате России в его карьере далась труднее всего.
«Вы знаете, все чемпионаты тяжёлые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это», — цитируют Денисова «Известия».
Он также заявил, что в клубе не рассчитывали перед началом сезона, что станут чемпионами.
«Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые», — сказал Денисов.
Ранее капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито выразил уверенность, что экс-игрок команды Игорь Денисов, который стал чемпионом России в составе «Локомотива», по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».
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