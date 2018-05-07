Денисов: в чемпионстве «Локомотива» моя правда

Игорь Денисов: в чемпионстве «Локомотива» моя футбольная правда

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, какая из четырёх побед в чемпионате России в его карьере далась труднее всего.

«Вы знаете, все чемпионаты тяжёлые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это», — цитируют Денисова «Известия».

Он также заявил, что в клубе не рассчитывали перед началом сезона, что станут чемпионами.

«Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые», — сказал Денисов.