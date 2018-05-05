Христо Стоичков восхищен организацией ЧМ-2018 в России

СОФИЯ, 5 мая. / ТАСС /. Бывший болгарский футболист Христо Стоичков восхищен тем, как Россия подготовилась к чемпионату мира по футболу. Своими впечатлениями обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» поделился в субботу в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"Супер огромная организация в России. Знаю менталитет этих людей, видел как они трудятся. Они хотят провести лучший чемпионат мира. Не сомневаюсь, что господин Путин сделает все возможное, чтобы все прошло на высшем уровне", — сказал Стоичков.

По его мнению, победителем российского чемпионата мира станет европейская сборная. «Думаю, что чемпионом станет европейская команда, большие шансы есть у сборных Испании и Германии, не будем забывать и Францию, которая имеет очень молодую команду, с классными футболистами. Вслед за ними [претендентами] являются сборные Аргентины и Бразилии», — считает 52-летний Стоичков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.