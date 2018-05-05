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«Спартак» обыграл «Ростов»
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«Спартак» обыграл «Ростов» и занимает чистое второе место в таблице 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: РИА Новости
«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 79-й минуте Лоренсо Мельгарехо взял инициативу на себя, вошёл в штрафную, продавил защитников и аккуратно перебросил мяч мимо Ильи Абаева. Спустя несколько минут Роман Зобнин сместился на левый край, обыграл соперника и доставил мяч в штрафную. Софьян Ханни сделал обратную передачу пяткой на ход Квинси Промесу, который с пяти метров пробил точно в угол.
«Спартак» (56 очков) вернулся на чистое второе место в таблице, «Ростов» (34) занимает 12-ю строчку.
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