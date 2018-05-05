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Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии
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Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон в субботу был экстренно госпитализирован, 76-летний специалист перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление клуба.
"Сэр Алекс Фергюсон сегодня успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Операция прошла очень хорошо, но ему требуется период интенсивного ухода для улучшения его состояния", — сказано в заявлении клуба.
Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период 1986-го по 2013-й. Он выиграл в клубе 38 различных трофеев. Под его руководством "Манчестер Юнайтед" 13 раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии, два раза стал победителем Лиги чемпионов. В 1999 году после завоевания титулов чемпиона Англии, обладателя Кубка Англии и победителя Лиги чемпионов в одном сезоне специалист был посвящен в рыцари.
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