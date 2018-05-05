Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение

Бывший главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон перенес экстренную операцию, сообщает BBC.
Самый титулованный наставник в истории британского футбола, 76-летний Фергюсон, был госпитализирован в субботу. У него диагностировали кровоизлияние в мозг.
По словам представителей клуба, операция «прошла очень хорошо», но Фергюсон еще «нуждается в интенсивной терапии». Он продолжит лечение в Королевской больнице Солфорда.
В активе шотландца — 13 титулов Премьер-лиги, два — Лиги чемпионов, пять Кубков Англии и четыре Кубка Лиги.