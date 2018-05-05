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Английский клуб повторил достижение 118-летней давности
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Английский клуб повторил достижение 118-летней давности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: PA via AP/ Dominic Lipinski
Английский «Кристал Пэлас» сумел сохранить прописку в Премьер-лиге несмотря на то, что проиграл семь первых матчей сезона. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте OptaJoe.
Клуб обыграл занимающий последнее место «Сток Сити» в матче 37-го тура со счетом 2:1 и набрал 41 очко. Благодаря этому «Кристал Пэлас» обеспечил себе отрыв от идущего 18-м «Саутгемптона» и избежал вылета в Чемпионшип. Это произошло впервые за 118 лет: в 1900 году «Ливерпуль» остался в сильнейшей лиге после семи поражений на старте.
Первые семь матчей чемпионата команда проиграла с общим счетом 0:17, однако в восьмом туре оказалась сильнее действующего чемпиона — «Челси». Всего «Кристал Пэлас» одержал 10 побед, 11 раз сыграл вничью и 16 проиграл.
Победу в чемпионате за четыре тура до финиша обеспечил «Манчестер Сити». Для горожан этот титул стал пятым в истории.
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