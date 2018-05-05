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Английские клубы нацелились на Смолова
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«Вулверхэмптон» и «Фулхэм» проявляют интерес к Смолову 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Форвард "Краснодара" Федор Смолов вызывает интерес у "Вулверхэмптона" и "Фулхэма", сообщают британские СМИ.
По данным Daily Mail, "Краснодар" готов продать игрока за 12 миллионов фунтов. До этого клуб отказался продавать его в "Вест Хэм" за 11 миллионов фунтов. "Вулверхэмтон" уже обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон, а "Фулхэм" еще борется за него, занимая третье место в чемпионшипе.
В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 21 матч за "Краснодар" в чемпионате России и забил 14 мячей при пяти голевых передачах.
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