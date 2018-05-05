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«Ювентус» победил «Болонью»
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«Ювентус» на домашнем поле победил «Болонью» 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: Reuters
«Ювентус» победил «Болонью» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Болоньи» Симоне Верди, реализовавший пенальти на 30-й минуте. Защитник гостей Себастьен Де Майо сравнял счёт, забив в свои ворота в начале второго тайма. На 63-й минуте хавбек Сами Хедира вывел «Ювентус» вперёд. Точку в матче поставил нападающий Пауло Дибала.
«Ювентус», набрав 91 очко, занимает первое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Болонья» (39) — на 12-й строчке.
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