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Ибрагимович снес соперника ударом локтя и был прощен
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Ибрагимович снес соперника ударом локтя и был прощен 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович в матче Главной лиги соккера против «Хьюстон Динамо» ударил соперника локтем и избежал удаления. Видео опубликовано в официальном Twitter-канале лиги.
При счете 1:0 в пользу команды из «Хьюстона» Ибрагимович находился в штрафной площади соперника и пытался избавиться от опеки Ромеля Киото. Совершив резкий разворот корпусом, швед ударил футболиста «Хьюстона» локтем, и тот свалился на газон. Рефери встречи ограничился устным предупреждением нападающего «Гэлэкси».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Хьюстон Динамо». Ибграгимович отличиться забитыми мячами не сумел.
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