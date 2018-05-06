Ибрагимович снес соперника ударом локтя и был прощен 

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович в матче Главной лиги соккера против «Хьюстон Динамо» ударил соперника локтем и избежал удаления. Видео опубликовано в официальном Twitter-канале лиги.
Should Zlatan have been shown a red card? #LAvHOU // @Pringles pic.twitter.com/6Z188oChKQ— Major League Soccer (@MLS) 6 мая 2018 г.
При счете 1:0 в пользу команды из «Хьюстона» Ибрагимович находился в штрафной площади соперника и пытался избавиться от опеки Ромеля Киото. Совершив резкий разворот корпусом, швед ударил футболиста «Хьюстона» локтем, и тот свалился на газон. Рефери встречи ограничился устным предупреждением нападающего «Гэлэкси».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Хьюстон Динамо». Ибграгимович отличиться забитыми мячами не сумел.