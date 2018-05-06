Филимонов принял решение завершить карьеру

Бывший вратарь сборной России по футболу Филимонов завершит карьеру 27 мая

Вратарь подмосковного клуба «Долгопрудный» и бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов заявил о том, что завершит карьеру 27 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Матч между «Долгопрудным» и «Луки-Энергией» в заключительном туре первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) станет для голкипера последним в карьере.

За свою спортивную карьеру Филимонов выступал за московский "Спартак" , в составе которого шесть раз подряд становился чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и побеждал в Кубке России (1998), киевское «Динамо», «Уралан» из Элисты, «Москву», кипрскую «Неа Саламину», узбекский «Локомотив», тульский «Арсенал». В 2015 году он стал играющим тренером клуба «Долгопрудный».