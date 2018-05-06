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Дворкович: «Локомотиву» точно не будут снижать бюджет
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Дворкович: «Локомотиву» точно не будут снижать бюджет 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" не будет снижаться, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Слова специалиста передает ТАСС.
"В таких вопросах главное — стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет. Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами.
Этот сезон показал, что "Локомотив" может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей", — сказал Дворкович.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" завоевал золотые медали чемпионата России по футболу впервые с 2004 года.
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