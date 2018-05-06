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Виейра может возглавить клуб АПЛ
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Виейра может возглавить клуб АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает The Sun, Виейра может сменить Сэма Эллардайса на посту тренера "Эвертона".
Ранее сообщалось, что Виейра может возглавить "Арсенал" после ухода Арсена Венгера.
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