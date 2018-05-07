Каррера прокомментировал слухи об уходе из «Спартака» в «Ювентус»

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он покинет стан красно-белых и займет аналогичную должность в туринском "Ювентусом". По словам итальянца, данные слухи не являются правдивыми, сообщает "Советский спорт" "Я прочитал очень много статей в СМИ, но правдой является только одно: в "Спартаке" я чувствую себя как дома. Мой контракт действует еще один год, и я хочу продолжить тренировать и побеждать вместе со "Спартаком", — написал Каррера в своем инстаграме. Ранее итальянские СМИ сообщили, что Каррера согласился возглавить "Ювентус". 54-летний итальянец тренирует "Спартак" с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17, а также завоевали Суперкубок России.