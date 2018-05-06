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Тихонов сравнил бюджет Самары и зарплату в «Зените»
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Тихонов: весь бюджет Самары — это зарплата «Зенита» 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал заявление наставника «Зенита» Роберто Манчини о том, что санкт-петербургскому клубу необходимо усилить состав летом.
«Весь бюджет Самары — это зарплата «Зенита». Если Манчини говорит о том, что «Зениту» нужны усиления, то что говорить о «Крыльях». Всем нужно усиление и «Спартаку», и «Зениту», всем. На поле футболисты не качали, кстати и селфи мы не делали, как некоторые любят», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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