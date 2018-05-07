Ещё
Стал известен характер травмы Кучаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен характер травмы футболиста ЦСКА Кучаева 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Константина Кучаева был диагностирован полный разрыв крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня утром полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче, прошел обследование.
Оно подтвердило первоначальный диагноз — полный разрыв крестообразной связки левого колена", — говорится в официальном пресс-релизе клуба.
Футболист получил травму во время игры 29-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
В этом сезоне Кучаев провел за ЦСКА 36 матчей в различных турнирах, в которых забил мяч и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко недоволен повреждением Кучаева.
Газета.Ru: последние новости
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии во время празднования Российский вратарь опозорился в чемпионате Бельгии ЦСКА ведет переговоры с дисквалифицированным за кокаин игроком
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью141
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера94
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку5
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии33
Медведева выступила с официальным заявлением5
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение