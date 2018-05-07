Стал известен характер травмы Кучаева

Стал известен характер травмы футболиста ЦСКА Кучаева

"Сегодня утром полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче, прошел обследование.

Оно подтвердило первоначальный диагноз — полный разрыв крестообразной связки левого колена", — говорится в официальном пресс-релизе клуба.

Футболист получил травму во время игры 29-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".

В этом сезоне Кучаев провел за ЦСКА 36 матчей в различных турнирах, в которых забил мяч и сделал три голевые передачи.