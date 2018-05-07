Стал известен характер травмы Кучаева

У полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Константина Кучаева был диагностирован полный разрыв крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня утром полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче, прошел обследование.
Оно подтвердило первоначальный диагноз — полный разрыв крестообразной связки левого колена", — говорится в официальном пресс-релизе клуба.
Футболист получил травму во время игры 29-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
В этом сезоне Кучаев провел за ЦСКА 36 матчей в различных турнирах, в которых забил мяч и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко недоволен повреждением Кучаева.