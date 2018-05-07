«Рома» одержала четвертую победу в Серии А подряд

"Рома" на выезде взяла верх над "Кальяри" в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

Единственный мяч забил полузащитник римлян Дженгиз Ундер , который отличился на 15-й минуте матча.

В активе команды Эусебио Ди Франческо, которая вернулась на третье место в турнирной таблице Серии А, 73 очка. "Кальяри" с 33 баллами располагается на 18-й позиции.

Следующим соперником "Ромы" станет туринский "Ювентус". "Кальяри" на выезде сыграет с "Фиорентиной".

Италия. Серия А. 36-й тур"Кальяри" (Кальяри) — "Рома" (Рим) — 0:1Голы: 0:1 — Ундер — 15