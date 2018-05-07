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«Рома» одержала четвертую победу в Серии А подряд
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«Рома» одержала четвертую победу в Серии А подряд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Ромы»
"Рома" на выезде взяла верх над "Кальяри" в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Единственный мяч забил полузащитник римлян Дженгиз Ундер, который отличился на 15-й минуте матча.
В активе команды Эусебио Ди Франческо, которая вернулась на третье место в турнирной таблице Серии А, 73 очка. "Кальяри" с 33 баллами располагается на 18-й позиции.
Следующим соперником "Ромы" станет туринский "Ювентус". "Кальяри" на выезде сыграет с "Фиорентиной".
Италия. Серия А. 36-й тур"Кальяри" (Кальяри) — "Рома" (Рим) — 0:1Голы: 0:1 — Ундер — 15
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