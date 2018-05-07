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Гигантские футбольные мячи доставят из Мексики в Россию
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Гигантские футбольные мячи отправятся из Мексики в Россию перед ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Гигантские макеты футбольных мячей, символизирующие 32 страны-участницы предстоящего чемпионата мира по футболу в России, отправятся из Мехико в Москву.
Выставка работ почти месяц идет на центральном проспекте мексиканской столицы Реформе. Каждый макет разрисовывал отдельный художник из артистической группы Locos por el Arte ("Помешанные на искусстве"), говорится в сообщении группы.
"Чемпионат мира скоро начнется, и предметы выставки Ball Parade ("Парад мячей") совершат путешествие, чтобы прибыть вовремя и показать миру мексиканские культуру и искусство", — сообщает группа художников.
Макетам мячей, расписанным в стиле каждой страны, принимающей участие в мировом первенстве, предстоит преодолеть более 10,4 тысячи километров и разместиться прямо на Красной площади в Москве, отмечает Locos por el Arte. Отправление выставки намечено на 13 мая.
В "российском" мяче использованы изображения матрешек, храма Василия Блаженного и надпись "Россия" на русском языке. Авторы перемешали их с традиционными мексиканскими темами, чтобы показать участие Мексики в чемпионате в России.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
Парад гигантских футбольных мячей проходит в Мехико перед ЧМ-2018 по футболу в России
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