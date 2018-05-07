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Еременко может вернуться в ЦСКА
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Еременко может вернуться в ЦСКА 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА ведет переговоры с футболистом сборной Финляндии Романом Еременко, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. Но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре", — заявил Бабаев.
18 ноября 2016 года Еременко был отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года. Причиной наказания стала положительная допинг-проба полузащитника ЦСКА, в которой был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации футболиста истекает 6 октября 2018 года.
"С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет — он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы", — подытожил генеральный директор "армейцев".
Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, в составе которого он провел 80 матчей и забил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что младший брат Романа Еременко изъявил желание выпутаться за сборную России.
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