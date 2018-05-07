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Масалитин раскритиковал Дзюбу
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Масалитин раскритиковал Дзюбу за матч против «Арсенала» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч столичного клуба против тульского "Арсенала" в чемпионате России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Почему "Арсенал" играл так плохо? Тут вопрос мотивации. Они свою задачу решили, и по игре было видно, что туляки уже пустые. Обидно, конечно, за Артема Дзюбу, потому что, когда он хорошо играл, поднимался вопрос о его возвращении в сборную. Но после сегодняшней встречи я думаю, что уже сторонников таких не найдется.
Как бы игра не складывалась, ты футболист, претендующий на выступлении в сборной. Ты должен себя реализовать в полной мере, ты должен забивать голы и вести за собой команду.
Пускай команда пропустила шесть мячей, но так нападающие забейте, и счет уже будет 2:6 или 3:6, а не 0:6. И тогда бы все сказали, что Дзюба в порядке, давайте его в сборную. А такие игры просто бросают тень, и снова начнутся лишние разговоры.
На месте Артема нужно мотивироваться, забивать, агрессивно атаковать, доказывать своей игрой, и пускай твоя команда уже шесть пропустила. Он не воспользуется своим шансом, если в итоге его не вызовут в сборную", — сказал Масалитин.
Матч ЦСКА — "Арсенал" завершился со счетом 6:0.
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