Масалитин раскритиковал Дзюбу за матч против «Арсенала»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч столичного клуба против тульского "Арсенала" в чемпионате России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Почему "Арсенал" играл так плохо? Тут вопрос мотивации. Они свою задачу решили, и по игре было видно, что туляки уже пустые. Обидно, конечно, за Артема Дзюбу, потому что, когда он хорошо играл, поднимался вопрос о его возвращении в сборную. Но после сегодняшней встречи я думаю, что уже сторонников таких не найдется.

Как бы игра не складывалась, ты футболист, претендующий на выступлении в сборной. Ты должен себя реализовать в полной мере, ты должен забивать голы и вести за собой команду.

Пускай команда пропустила шесть мячей, но так нападающие забейте, и счет уже будет 2:6 или 3:6, а не 0:6. И тогда бы все сказали, что Дзюба в порядке, давайте его в сборную. А такие игры просто бросают тень, и снова начнутся лишние разговоры.

На месте Артема нужно мотивироваться, забивать, агрессивно атаковать, доказывать своей игрой, и пускай твоя команда уже шесть пропустила. Он не воспользуется своим шансом, если в итоге его не вызовут в сборную", — сказал Масалитин.

Матч ЦСКА — "Арсенал" завершился со счетом 6:0.