Балкон театра Горького в Ростове на время отдадут под VIP-зону

Балкон театра Горького в Ростове превратится в VIP-зону, оттуда можно будет смотреть на фестиваль болельщиков, который пройдет во время ЧМ-2018. Об этом рассказал журналистам руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков.

«Балкон театра Горького отдадим под VIP-зону для зрителей фестиваля. В программе фестиваля будет концертная и развлекательная программа. Уже достигнуты договоренности с группой «Каста», IOWA и Дмитрием Дибровым. На площади будет организована трансляция всех матчей. Будет и нефутбольная зона, там, например, организуем историко-культурную экспозицию Донского края и выставку народов мира», — отметил Гавриков.

По его словам, пропускная способность Театральной площади во время фестиваля болельщиков будет около 22 тыс. человек единовременно. Ожидается, что фестиваль посетят от 350 тысяч до миллиона человек.

Театральную площадь откроют для транспорта после Мундиалая — 21 июля. Ранее региональные власти сообщали, что площадь будет перекрыта до августа.