Брат Погба подвергся нападению одноклубников 

Гвинейский форвард турецкого клуба "Генчлербирлиги" Флорентен Погба, который является родным братом форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, подвергся нападению одноклубников в раздевалке команды после поражения от "Антальяспора" в матче 32-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает "Советский спорт".
Футболист получил повреждение в концовке встречи и хромая покинул поле без ведома главного тренера, который на момент эпизода уже использовал все три возможные замены.
После неожиданного ухода с поля игроки "Генчлербирлиги" начали в грубой форме выяснять отношения с 27-летним Погба в раздевалке.
Представители охраны клуба были вынуждены закрывать гвинейца руками, чтобы не допустить драки.
Ранее сообщалось, что брат Погба может продолжить карьеру в АПЛ.