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Брат Погба подвергся нападению одноклубников
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Брат Погба подвергся нападению одноклубников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Гвинейский форвард турецкого клуба "Генчлербирлиги" Флорентен Погба, который является родным братом форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, подвергся нападению одноклубников в раздевалке команды после поражения от "Антальяспора" в матче 32-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает "Советский спорт".
Футболист получил повреждение в концовке встречи и хромая покинул поле без ведома главного тренера, который на момент эпизода уже использовал все три возможные замены.
После неожиданного ухода с поля игроки "Генчлербирлиги" начали в грубой форме выяснять отношения с 27-летним Погба в раздевалке.
Представители охраны клуба были вынуждены закрывать гвинейца руками, чтобы не допустить драки.
Ранее сообщалось, что брат Погба может продолжить карьеру в АПЛ.
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