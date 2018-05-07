Брат Погба подвергся нападению одноклубников

Гвинейский форвард турецкого клуба "Генчлербирлиги" Флорентен Погба, который является родным братом форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба , подвергся нападению одноклубников в раздевалке команды после поражения от "Антальяспора" в матче 32-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает "Советский спорт".

Футболист получил повреждение в концовке встречи и хромая покинул поле без ведома главного тренера, который на момент эпизода уже использовал все три возможные замены.

После неожиданного ухода с поля игроки "Генчлербирлиги" начали в грубой форме выяснять отношения с 27-летним Погба в раздевалке.

Представители охраны клуба были вынуждены закрывать гвинейца руками, чтобы не допустить драки.

Ранее сообщалось, что брат Погба может продолжить карьеру в АПЛ.