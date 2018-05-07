Ещё
Назван главный судья финала ЛЧ по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен главный судья финала Лиги чемпионов по футболу 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал арбитров, которые обслужат финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Бригада судей из Сербии во главе с Миларадом Мажичем будет работать на матче «Ливерпуль» — «Реал», который пройдёт в Киеве 26 мая. Ассистировать главному арбитру будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервным судьёй назначен француз Клеман Тюрпен, сообщает пресс-служба УЕФА.
Голландец Бьерн Куйперс обслужит финал Лиги Европы между испанским «Атлетико» и французским «Марселем», который состоится в Лионе 16 мая. Помогать ему будут Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра, резервным судьёй назначен поляк Шимон Марциняк.
Ранее УЕФА на своём официальном сайте назвал английский клуб «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов сезона-2017/18.
RT на русском: последние новости
Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенесшего операцию Фергюсона СМИ: Травма не помешает Роналду принять участия в финале Лиги чемпионов ЦСКА ведёт переговоры с отбывающим дисквалификацию футболистом Еремёнко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью141
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера94
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку5
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии33
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение