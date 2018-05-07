«Бавария» продлит контракт с Рибери

«Бавария» объявила о продлении контракта с Рибери

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба мюнхенцев в официальном «твиттере» команды.

Новое соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2019 года.

«Я очень счастлив возможности остаться в этом большом клубе на ещё один сезон. Мюнхен давно стал домом для меня и моей семьи. Я очень горжусь тем, что смогу продолжать носить футболку «Баварии», — сказал Рибери.

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 5 голами.