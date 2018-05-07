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«Бавария» продлит контракт с Рибери
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«Бавария» объявила о продлении контракта с Рибери 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба мюнхенцев в официальном «твиттере» команды.
Новое соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2019 года.
«Я очень счастлив возможности остаться в этом большом клубе на ещё один сезон. Мюнхен давно стал домом для меня и моей семьи. Я очень горжусь тем, что смогу продолжать носить футболку «Баварии», — сказал Рибери.
В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 5 голами.
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