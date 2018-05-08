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Аллегри просит у «Арсенала» игроков
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Аллегри просит у «Арсенала» игроков на £200 млн 

Газета.Ru 8 мая 2018
Фото: Reuters
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ведет переговоры с лондонским "Арсеналом", сообщает "Советский спорт".
По информации британского издания The Sun, итальянский специалист выдвинул руководству "канониров" ряд условий, при которых он будет готов возглавить клуб.
Аллегри попросил у "Арсенала" £200 млн на летнюю трансферную кампанию. На эти средства он планирует приобрести пять футболистов, которые позволят команде конкурировать за призовые места в Англии и еврокубках.
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер покинет команду по окончании сезона. Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года.
Ранее сообщалось, что семья фанатов "Арсенала" отказалась продавать галстук Венгера.
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