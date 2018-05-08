«Арсенал» найдет нового тренера до ЧМ-2018

«Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018

Руководство лондонского «Арсенала» намерено объявить имя нового главного тренера до чемпионата мира 2018 года по футболу.

Об этом сообщает BBC.

Ранее британские СМИ назвали критерии подбора нового главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Арсена Венгера.