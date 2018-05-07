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Роналду может появиться в финале Лиги чемпионов
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Роналду может появиться в финале Лиги чемпионов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Травма, полученная в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», не помешает португальскому нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду принять участия в финале Лиги чемпионов.
Медицинское обследование показало, что у португальца растяжение связок на лодыжке, сообщает The Sun.
Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» сотоится в Киеве 26 мая.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».
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