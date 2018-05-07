«Ахмат» победил «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ

Махачкалинский "Анжи" проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:2 в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Забитыми мячами отметились Родолфо (18-я минута) и Одисе Роши (87). На 62-й минуте защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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"Ахмат" поднялся на восьмое место с 38 очками, "Анжи" занимает 14-е место (24) и продолжает борьбу за стыковые матчи. Соперником махачкалинского клуба является "Тосно" (24), клуб из Ленинградской области находится на 15-й позиции. 14-е место дает право сыграть в стыковых матчах с клубом Футбольной национальной лиги. Команда, занявшая 15-е место, вылетит из РФПЛ.

Чемпионом России в субботу досрочно стал "Локомотив" после победы над "Зенитом" (1:0).

В следующем матче 13 мая "Ахмат" сыграет в гостях с пермским "Амкаром", "Анжи" — на выезде с ЦСКА.