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«Ахмат» победил «Анжи»
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«Ахмат» победил «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Махачкалинский "Анжи" проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:2 в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Забитыми мячами отметились Родолфо (18-я минута) и Одисе Роши (87). На 62-й минуте защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Перед матчем символический удар по мячу нанес первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.
"Ахмат" поднялся на восьмое место с 38 очками, "Анжи" занимает 14-е место (24) и продолжает борьбу за стыковые матчи. Соперником махачкалинского клуба является "Тосно" (24), клуб из Ленинградской области находится на 15-й позиции. 14-е место дает право сыграть в стыковых матчах с клубом Футбольной национальной лиги. Команда, занявшая 15-е место, вылетит из РФПЛ.
Чемпионом России в субботу досрочно стал "Локомотив" после победы над "Зенитом" (1:0).
В следующем матче 13 мая "Ахмат" сыграет в гостях с пермским "Амкаром", "Анжи" — на выезде с ЦСКА.
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