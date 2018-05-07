Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире

Мексиканская журналистка Мария Фернанда Мора вела репортаж со стадионав прямом эфире, где в это время ликовали болельщики. Сначала к съёмочной группе присоединился один из фанатов, а затем подключилась целая группа болельщиков. Мужчины бурно выражали восторг, а главный активист без стеснения прикасался к девушке. В какой-то момент она развернулась и несколько раз ударила его микрофоном. После возмущенная журналистка пояснила, что мужчина чересчур разгорячился и решил потрогать её за ягодицы, за что и получил удары. Также телерепортёр заявила, что девушки регулярно сталкиваются с подобного рода домогательствами в общественных местах и призвала их не замалчивать такие факты, а предавать их огласке и давать наглецам отпор. Видео инцидента уже опубликовано в Сети.