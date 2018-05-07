Ещё
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире 

Рамблер 1 час назад
Мексиканская журналистка Мария Фернанда Мора вела репортаж со стадионав прямом эфире, где в это время ликовали болельщики. Сначала к съёмочной группе присоединился один из фанатов, а затем подключилась целая группа болельщиков. Мужчины бурно выражали восторг, а главный активист без стеснения прикасался к девушке. В какой-то момент она развернулась и несколько раз ударила его микрофоном. После возмущенная журналистка пояснила, что мужчина чересчур разгорячился и решил потрогать её за ягодицы, за что и получил удары. Также телерепортёр заявила, что девушки регулярно сталкиваются с подобного рода домогательствами в общественных местах и призвала их не замалчивать такие факты, а предавать их огласке и давать наглецам отпор. Видео инцидента уже опубликовано в Сети.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением27
Кабаева дала откровенное интервью147
Определено будущее гражданство Медведевой10
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера95
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии33
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение