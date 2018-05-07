Кришито признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признан болельщиками «сине-бело-голубых» лучшим игроком апреля в команде. В апреле итальянский легионер провел за «Зенит» 5 матчей в РПФЛ, в которых забил 1 гол. Его команда при этом одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

Это уже вторая подобная награда Кришито в сезоне. Ранее капитан «Зенита» был признан игроком месяца в ноябре.

Стоит отметить, что Кришито, судя по всему, проводит свой последний сезон в «Зените». Ранее президент «Дженоа» Энрико Прециози, что Кришито в новом сезоне пополнит состав итальянской команды, в которой он начинал профессиональную карьеру в 2003 году.