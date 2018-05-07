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Смолов вспомнил стыдный эксперимент с внешностью
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Смолов рассказал об эксперименте с внешностью, за который ему стыдно 

RT на русском 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов вспомнил об эксперименте с внешностью, за который ему до сих пор стыдно.
«Думаю, это проколотые уши с бриллиантами в них. Всего я три раза прокалывал, но обычно только левое: в 14 и 18 лет. А в 21 или 22 года в отпуске проколол оба уха. Вернулся домой в Саратов, вставил серьги с бриллиантами», — цитирует Смолова «Чемпионат».
Футболист заявил, что его отец хотел перестать с ним общаться, если бы Смолов не снял серьги.
«Меня это очень удивляло — как можно перестать общаться из-за серёг! Но я их тогда, конечно, снял. Недавно наткнулся на фотографию с этими бриллиантами в ушах. Подумал: «Блин, как можно было ещё сомневаться в том, чтобы их вынуть!», — добавил Смолов.
Ранее британские СМИ сообщили об интересе к Смолову со стороны «Фулхэма» и «Вулверхэмптона».
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