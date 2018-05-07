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«Рубин» сыграл вничью с «Уфой»
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«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура РФПЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Первый удар по мячу перед матчем нанесли дети полузащитника "Рубина" Гекдениза Карадениза, ранее объявившего о завершении карьеры. "Рубин" закрепил за Караденизом 61-й номер, футболка с его номером была поднята под своды стадиона перед началом матча. Для Карадениза этот матч стал 300-м в составе команды и последним — в составе "Рубина", он вышел на замену на 59-й минуте.
Карадениз начал карьеру в 1997 году в турецком "Трабзонспоре", с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в "Трабзонспоре" Карадениз перешел в "Рубин" в 2008 году. В составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России, а также один раз — Суперкубка России.
"Уфа" занимает шестое место с 40 очками. "Рубин" занимает 11-е место с 37 очками. Чемпионом России досрочно стал "Локомотив" после победы над "Зенитом" в субботу. В следующем матче 13 мая "Рубин" сыграет в гостях с "Краснодаром" и "Уфа" примет "Тосно".
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