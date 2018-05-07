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Медведев породил новый анекдот про Мутко
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Медведев породил новый анекдот про Мутко 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
После того, как Виталий Мутко был предложен Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера правительства по строительству, в соцсетях появились многочисленные шутки, связанные с допинговым скандалом, который разразился, пока чиновник был вице-премьером по спорту.
На этот счет, в частности, уже появился такой анекдот:
«Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», — прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева».
В соцсетях также шутят, что теперь России можно быть спокойным за спорт, но придется поволноваться за строительство, другие напоминают, что именно Мутко курировал строительство стадиона «Зенит-Арена», которое длилось 10 лет и за это время значительно подорожало.
Также многие обратили внимание, что после того, как Медведев предложил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по строительству, депутаты «Единой России» засмеялись. Это слышно на видеозаписи с заседания (c 4.00).
Отметим, что с именем Мутко многие связывают допинговый скандал в российском спорте. Мутко был отстранен от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом, также покинул пост главы РФС незадолго до чемпионата мира по футболу.
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