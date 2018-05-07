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Семин рассказал про сложности на пути к победе
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Семин рассказал про сложности на пути к победе Локомотива 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Локомотива" рассказал о сложностях и сильных напряжениях, которые возникают во время чемпионата России по футболу, сообщает "Sport.24".
"Но вообще-то все чемпионские годы очень тяжелые. Представьте: начали в июле, а закончили только в мае. Почти год сильного напряжения, концентрации. Тот, кто допустил меньше ошибок, кто на каждый матч выходит с суперсамоотдачей, тот и побеждает", — сказал Семин.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов выразил благодарность главному тренеру команды Юрию Семину за приглашение в стан красно-зеленых и поддержку.
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