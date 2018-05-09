Состояние Фергюсона улучшилось

Состояние здоровья бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона значительно улучшилось

5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. Во вторник появилась информация, что шотландец вышел из комы и уже может сидеть и говорить.

"Сэру Алексу Фергюсону больше не требуется интенсивная терапия. Он продолжит проходить реабилитацию в стационаре. Его семья потрясена полученной поддержкой и пожеланиями добра, но тем не менее просит уважать их право на неприкосновенность частной жизни. Это будет очень важно на данной стадии восстановления", — сказано в сообщении клуба.