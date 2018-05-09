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Состояние Фергюсона улучшилось
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Состояние здоровья бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона значительно улучшилось 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Состояние здоровья бывшего главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона значительно улучшилось, он переведен в стационар. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. Во вторник появилась информация, что шотландец вышел из комы и уже может сидеть и говорить.
"Сэру Алексу Фергюсону больше не требуется интенсивная терапия. Он продолжит проходить реабилитацию в стационаре. Его семья потрясена полученной поддержкой и пожеланиями добра, но тем не менее просит уважать их право на неприкосновенность частной жизни. Это будет очень важно на данной стадии восстановления", — сказано в сообщении клуба.
Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.
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