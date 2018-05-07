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«Рубин» готов принять Карадениза в тренерский штаб
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Руководство ФК «Рубин» готово принять Карадениза в тренерский штаб клуба 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Руководство футбольного клуба "Рубин" готово принять игрока команды Гёкдениза Карадениза, который 3 мая объявил о завершении карьеры, в тренерский коллектив. Об этом на пресс-конференции по итогам матча "Рубин" — "Уфа" (0:0) сообщил главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.
"Мы говорили с ним на эту тему, он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Мы готовы его принять в тренерский коллектив", — сказал тренер.
Футболист начал карьеру в 1997 году в турецком "Трабзонспоре", с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в "Трабзонспоре" Карадениз перешел в "Рубин" в 2008 году. В составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды обладателем Кубка страны, а также один раз — Суперкубка России. Всего в чемпионатах России 38-летний футболист сыграл 225 матчей, забил 39 мячей и отдал 45 результативных передач.
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