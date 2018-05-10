Иньеста еще не определился со своим новым клубом

"Я скажу вам, как только определюсь. У меня осталось полторы недели, чтобы получить удовольствие. Уже после окончания сезона все мысли будут посвящены сборной Испании и моему будущему. Осталось обсудить некоторые детали. Постараюсь выбрать наилучший вариант", — сказал он.

Также испанец вновь отметил, что не перейдет в европейский клуб.

"Возможен любой вариант за пределами Европы", — заключил Иньеста.

В текущем сезоне 33-летний хавбек провел 42 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иньеста может оказаться в Австралии.