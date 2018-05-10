Иньеста еще не определился со своим новым клубом 

Полузащитник и капитан "Барселоны" Андрес Иньеста, который покинет команду по окончании сезона, прокомментировал слухи о своем новом клубе, передает "Советский спорт".
"Я скажу вам, как только определюсь. У меня осталось полторы недели, чтобы получить удовольствие. Уже после окончания сезона все мысли будут посвящены сборной Испании и моему будущему. Осталось обсудить некоторые детали. Постараюсь выбрать наилучший вариант", — сказал он.
Также испанец вновь отметил, что не перейдет в европейский клуб.
"Возможен любой вариант за пределами Европы", — заключил Иньеста.
В текущем сезоне 33-летний хавбек провел 42 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Иньеста может оказаться в Австралии.